Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça bloque pour le départ d’Ousmane Dembélé ?

Publié le 25 novembre 2020 à 21h30 par La rédaction

En train de retrouver des couleurs au FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait tout de même partir en cas d’offre alléchante pour son club. Manchester United, principal candidat pour le récupérer, n’aurait toutefois actuellement pas les moyens.

Arrivé à l’été 2017 au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’a toujours pas réussi à s’imposer. Irrégulier, et trop souvent blessé, le champion du monde 2018 n’a que très rarement passé une période des transferts sans que son nom ait figuré au registre des départs. Le dernier mercato n’a pas dérogé à la règle, avec notamment un intérêt poussé de Manchester United. Toutefois, l’ancien du Borussia Dortmund revient en forme cette saison, et profite de la blessure d’Ansu Fati pour prendre de l’importance dans les plans de Ronald Koeman. Mais les difficultés financières du Barça pourraient pousser le club à accepter son départ en cas d’offre suffisante.

Manchester United ne veut pas casser sa tirelire