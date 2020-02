Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu ne retient plus personne !

Publié le 23 février 2020 à 19h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a traversé une crise sans précédent ces derniers jours, Josep Maria Bartomeu n’aurait malgré tout jamais été fragilisé en interne. Et le président du Barça n’aurait aucune intention de retenir ceux qui s’opposent à lui.

Le FC Barcelone a fait face à une nouvelle polémique cette semaine qui aurait pu avoir de grosses conséquences sur la direction du club. En effet, la SER Catalunya a révélé que le club s’était associé à la société I3 Ventures qui, via plusieurs pages sur les réseaux sociaux, nuisait à l’image de certaines légendes du Barça et de certaines personnalités proches ou non du club catalan tout en protégeant l’image de Josep Maria Bartomeu. Cependant, si le scandale a fait beaucoup de bruit en Espagne, le président du FC Barcelone n’aurait aucune intention de démissionner et aurait la ferme intention d’aller au bout de son mandat, qui s’achèvera en 2021. Plus encore, personne au sein du club ne l’aurait poussé à agir en ce sens à en croire les informations de la presse catalane.

Bartomeu ne retient personne de sa direction s’ils ne veulent pas le suivre