Mercato - Barcelone : Bartomeu jette un froid sur l’avenir d’une star du Barça !

Publié le 30 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Actuellement blessé, Luis Suarez semble encore loin d'être en négociations pour prolonger son contrat avec le FC Barcelone qui prend fin en juin 2021.

Arrivé durant l'été 2014, Luis Suarez n'a pas perdu de temps pour s'imposer à la pointe de l'attaque du FC Barcelone. Formant l'un des meilleurs trios offensifs de l'histoire avec Lionel Messi et Neymar, l'Uruguayen empile les buts depuis ses débuts puisqu'il a déjà inscrit la bagatelle de 191 réalisations. Malgré tout, cette saison le Pistolero connait un coup de mou amplifié par une blessure qui le tiendra éloigné des terrains jusqu'en avril. Par conséquent, Josep Maria Bartomeu ne semble pas pressé à l'idée d'entamer les discussions pour prolonger le contrat de Luis Suarez qui prend fin en juin 2021.

La prolongation de Suarez n'est pas une priorité pour Bartomeu