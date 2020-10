Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu bientôt fixé sur son avenir !

Publié le 16 octobre 2020 à 1h00 par H.K.

Alors qu’il se trouve plus que jamais sur un siège éjectable au FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu serait bientôt fixé sur son avenir. Une première date de vote pour la motion de censure à son encontre aurait en effet été proposée.

Josep Maria Bartomeu ne fait plus du tout l’unanimité au sein du FC Barcelone. Après avoir perdu le soutien de son vestiaire, le président des Blaugrana est presque détesté par un bon nombre de cadres catalans, en particulier Lionel Messi, avec qui sa relation ne fait qu’empirer. Mais pire encore, le dirigeant barcelonais aurait également perdu le soutien de ses collaborateurs, qui ont d’ores et déjà mis en place une motion de censure à son encontre. Et Bartomeu pourrait bientôt être fixé concernant son avenir…

Une première date proposée au 1er novembre