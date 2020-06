Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu aurait pris une grande décision pour l'avenir de Griezmann !

Publié le 21 juin 2020 à 19h00 par D.M.

En difficulté cette saison sous le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann devrait rester en Catalogne la saison prochaine. Mais son président serait loin d'être satisfait par les performances du Français.

« Griezmann est indiscutable, il a quasiment joué tous les matchs depuis que nous sommes ici. C’est un grand joueur et nous comptons sur lui. Il va continuer à jouer un rôle dans l’équipe. C’est un joueur important pour le club et l’équipe » déclarait en conférence de presse Quique Setién avant le match face à Leganés. Pourtant, ce vendredi, l’entraîneur du FC Barcelone a décidé de ne pas titulariser Antoine Griezmann. Recruté contre un chèque de 120M€ lors du dernier mercato estival, le Français peine à se montrer performant sous le maillot blaugrana et à trouver sa place dans l’effectif catalan.

Griezmann devrait rester au Barça, mais…