Mercato - Barcelone : Barça, MLS… Tout serait écrit pour l’avenir d’Antoine Griezmann !

Face aux difficultés d’Antoine Griezmann au FC Barcelone, son avenir en Catalogne fait énormément parler. Alors qu’un départ devrait continuer à évoquer si rien ne change pour le Français, ce dernier semble toutefois avoir les idées claires concernant son aventure au Barça et la suite de sa carrière.

Après avoir snobé le FC Barcelone en 2018, Antoine Griezmann a tout de même fini par débarquer en Catalogne un an plus tard. En effet, en 2019, les Blaugrana ont payé la clause libératoire du Français, qui était alors de 120M€ à l’Atlético de Madrid. Le début d’un nouveau chapitre pour le champion du monde. Mais s’il s’imaginait de briller aux côtés de Lionel Messi et compagnie, cela a l’air avant tout d’un cauchemar jusqu’à présent. En effet, depuis son arrivée au Barça, Griezmann éprouve les plus grandes difficultés à trouver sa place. Que ce soit avec Ernesto Valverde, Quique Setien et même actuellement avec Ronald Koeman, cela ne va pas mieux pour le natif de Mâcon. Une situation qui inquiète et forcément, les questions sur son avenir sous le maillot du FC Barcelone ne cessent de fleurir. Cet été, Josep Maria Bartomeu, alors président, avait déclaré Antoine Griezmann intransférable. Mais cela sera-t-il encore le cas dans les prochains mois et l’arrivée d’un nouveau président ? L’ancien protégé de Diego Simeone ne semble en tout cas enclin à partir de sitôt.

L’avenir d’Antoine Griezmann s’écrit-il bien au FC Barcelone ? Alors que les rumeurs sont nombreuses concernant un possible départ du Français, ce dernier ne semble pas prêter attention à cela. Et dernièrement, c’est son entourage qui avait été très clair concernant les intentions de Griezmann. Pour El Chiringuito , Emmanuel Lopes, oncle du Barcelonais, avait alors assuré : « Quand je lui ai parlé avant le dernier match, il voulait quitter le Barça le jour où il gagnerait la Ligue des Champions ou la Liga Santander ». Actuellement en difficulté au Barça, Antoine Griezmann semble donc décidé à réussir sous le maillot culé. Il pourrait donc ne rien lâcher pour y arriver dans les prochaines années. Malgré tout, cela ne l’empêcherait pas de penser à la suite de sa carrière et là encore, tout serait prévu.

