Mercato - Barcelone : Au Barça, on se mobilise pour Lionel Messi !

Publié le 26 juin 2021 à 11h30 par T.M.

Dans 4 jours, Lionel Messi ne sera officiellement plus un joueur du FC Barcelone. En effet, le contrat de l’Argentin expire à la fin du mois et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Par conséquent, Messi pourrait donc partir libre, mais en Catalogne, on ne souhaite pas assister à ce scénario.

Après avoir réclamé son départ du FC Barcelone l’été dernier, Lionel Messi a l’occasion de faire ses valises cet été. En effet, l’Argentin arrive au terme de son contrat avec le club catalan et pour le moment, il n’a toujours pas prolongé. Par conséquent, au 1er juillet, Messi sera libre de tout contrat, mais en coulisse, Joan Laporta s’active pour éviter cela. Elu président, il a immédiatement fait savoir que la prolongation de La Pulga était sa priorité, mais pour le moment, rien n’est encore officiel. Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, il n’y aurait toujours pas d’accord entre Lionel Messi et le FC Barcelone, alors qu’il resterait encore quelques détails à régler. « Il y a certaines choses dans le contrat sur lesquelles Messi n’est pas encore d’accord. Il manque encore certains points pour parvenir à cet accord et signer le contrat. Actuellement, il n’y a pas d’accord », expliquait ainsi Manu Carreno, journaliste espagnol. Des détails à propos desquels les deux parties échangeraient ces dernières heures afin de parvenir à un terrain d’entente. Au Barça, on voudrait régler cela au plus vite et annoncer la prolongation de Messi avant le 30 juin prochain. Cela sera-t-il le cas ?

« Je souhaite qu’il reste »