Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s’accélère pour l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 26 juin 2021 à 10h00 par T.M.

Alors qu’il n’y aurait toujours aucun accord entre le FC Barcelone et Lionel Messi, le club catalan semblerait toutefois s’activer pour résoudre au plus vite la prolongation de l’Argentin.

Au 30 juin, Lionel Messi ne sera officiellement plus sous contrat avec le FC Barcelone. Le temps presse donc pour Joan Laporta afin de prolonger l’Argentin. Et si cela est la priorité du club catalan, il y a encore du travail à faire. En effet, au contraire de ce que certains peuvent annoncer, il n’y aurait aucun accord entre Messi et le Barça. « Il y a certaines choses dans le contrat sur lesquelles Messi n’est pas encore d’accord. Il manque encore certains points pour parvenir à cet accord et signer le contrat. Actuellement, il n’y a pas d’accord », assurait ainsi Manu Carreno, journaliste espagnol.

Des discussions qui avancent !