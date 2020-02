Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on ne jure que par lui pour le remplacement de Dembélé !

Publié le 17 février 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone scruterait le marché pour dénicher un attaquant capable d’endosser le rôle de joker médical suite à la blessure d’Ousmane Dembélé, Junior Firpo et Quique Setién n’ont pas tari d’éloges concernant Ángel Rodriguez.

Mardi dernier, Ousmane Dembélé a été opéré en Finlande. Une opération qui a confirmé une absence supérieure à cinq mois puisque le champion du monde tricolore sera écarté des terrains pour les si prochains mois. Comme l’atteste le règlement de la Liga, le FC Barcelone dispose du droit de recruter un joker médical hors des périodes des transferts à condition que le joueur évolue en Espagne, puisque Dembélé sera absent pour une période plus importante que les cinq mois requis. Et pour parvenir à ses fins, la direction du FC Barcelone multiplierait les pistes et s’intéresserait à Ángel Rodriguez. L’attaquant de Getafe aurait d’ailleurs la cote au sein du vestiaire blaugrana.

Junior Firpo et Setién sont conquis par Ángel !