Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Matuidi, un grand nom du Barça chez Beckham ?

Publié le 11 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Avec l’arrivée de Ronald Koeman, le statut de Sergio Busquets pourrait changer au FC Barcelone. Et l’appel de Miami serait susceptible de faire tourner la tête du milieu espagnol.

Le FC Barcelone devrait mettre en place un nouveau projet d’ici la fin du mercato programmée pour le 5 octobre. Certains grands noms du Barça pourraient suivre Ivan Raktiic parti à Séville en allant voir ailleurs. C’est le cas de Luis Suarez et d’Arturo Vidal. Et si Sergio Busquets, âgé de 32 ans, faisait de même. Bien qu’il soit contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2023, son statut n’est plus le même depuis l’arrivée de Koeman. Et un challenge floridien serait attrayant à ses yeux.

L’Inter Miami, un challenge qui plaît à Busquets !