Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : David Beckham s’attaquerait à un cadre du Barça !

Publié le 10 septembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Outre Luis Suarez, le FC Barcelone pourrait perdre un autre joueur important de ces dernières saisons dans les prochaines semaines, en la personne de Sergio Busquets.

Une nouvelle ère est sur le point de débuter au FC Barcelone. A la suite du séisme provoqué par l’élimination en Ligue des Champions, Ronald Koeman a pris les commandes de l’équipe première et compte bien rajeunir un effectif semblant en bout de cycle. Après six ans sous les couleurs blaugrana , Ivan Rakitic et Luis Suarez ont été poussés vers la sortie, bien que le Pistolero ne soit pas encore parti. S’il n’est pas quant à lui pas encore considéré comme indésirable par l’entraineur néerlandais, Sergio Busquets devrait toutefois voir son temps de jeu se réduire, ce qui pourrait le conduire à avoir des envies d’ailleurs.

L’Inter Miami pour Sergio Busquets ?