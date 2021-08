Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après le départ de Messi, un nouvel échec cuisant pour Laporta ?

Publié le 12 août 2021 à 9h30 par D.M.

Le FC Barcelone voudrait alléger sa masse salariale durant l'été et se séparer d'éléments comme Samuel Umtiti ou Miralem Pjanic. Mais le club catalan ne parvient pas à se séparer des deux joueurs.

Le FC Barcelone a pris un énorme coup avec le départ de Lionel Messi au PSG. Le club catalan n’a pas réussi à alléger sa masse salariale et à trouver un accord avec la star argentine. Il faut dire que la situation financière du club catalan est catastrophique. Selon Radio Marca, la formation blaugrana doit absolument récupérer 144M€ soit en se séparant de joueurs, soit en trouvant un accord avec ses cadres pour qu’ils acceptent de baisser leur salaire. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone tente de vendre Samuel Umtiti et Miralem Pjanic pour récupérer des liquidités.

Le Barça ne parvient pas à vendre Umtiti et Pjanic