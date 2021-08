Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles révélations sur l’arrivée de Messi...

Publié le 12 août 2021 à 1h15 par A.C.

Après toute une carrière passée au FC Barcelone, Lionel Messi a décidé à 34 ans d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au Paris Saint-Germain.

Il y a ceux qui voient le verre à moitié vide et ceux le voient à moitié plein. Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football avec son contemporain Cristiano Ronaldo, Lionel Messi a choisi de rejoindre le Paris Saint-Germain, alors que le contrat qui le liait au FC Barcelone avait expiré le 30 juin dernier. Pas d’indemnité de transfert donc pour le PSG, mais forcément un salaire très important pour Messi, qui à en croire Le Parisien dépasserait directement ses coéquipiers Neymar et Kylian Mbappé avec pas moins de 41M€ net par an. Ce salaire fait d’ailleurs de Messi le joueur le mieux payé de l’histoire de la Ligue 1, mais le PSG aurait dépensé plus que prévu pour l’avoir...

40M€ de prime à la signature pour Messi