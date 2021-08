Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après le Barça, Messi a déjà choisi sa prochaine destination !

Publié le 5 août 2021 à 16h00 par B.C.

Tout proche de prolonger son bail avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’est pas assuré pour autant de finir sa carrière chez les Blaugrana. En effet, l’Argentin serait toujours séduit par une arrivée en MLS.

La fin du feuilleton Messi est désormais toute proche. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, l’Argentin s’apprête à signer un nouveau bail avec le FC Barcelone. Joan Laporta souhaite en effet officialiser la nouvelle dans les prochaines heures afin que Lionel Messi soit présent au Camp Nou ce dimanche, pour le Trophée Gamper face à la Juventus. Un nouveau contrat de cinq ans est évoqué pour La Pulga , qui devrait ainsi être engagée jusqu’en juin 2026. Pour autant, Lionel Messi pourrait quitter le Barça avant cette date, puisque le média catalan L’Esportiu annonce que l’attaquant sera libre de résilier son bail dès l’été 2023. Ce qui pourrait alors permettre au principal intéressé de réaliser l’un de ses rêves.

Une arrivée en MLS toujours d’actualité pour Messi