Mercato - Barcelone : Alba envoie un message très fort à Ronald Koeman !

Publié le 4 mars 2021 à 19h00 par T.M.

A l’approche des élections présidentielles, l’avenir de Ronald Koeman se retrouve au centre des interrogations. Un débat qui n’a pas gagné le vestiaire du FC Barcelone, derrière le technicien néerlandais.

D’ici quelques jours, le FC Barcelone aura un nouveau président. Le 7 mars prochain, la lutte entre Victor Font, Joan Laporta et Toni Freixa prendra fin et le club catalan pourra donc repartir sur de bonnes bases. Mais les premiers jours du nouveau président du Barça ne seront pas de tout repos. En effet, les priorités sont nombreuses à l’instar bien évidemment de la prolongation de Lionel Messi. Conserver l’Argentin sera la priorité du prochain patron blaugrana, mais d’autres dossiers dépendront du futur président. Et cela pourrait notamment impacter l’avenir de Ronald Koeman, actuel entraîneur du FC Barcelone.

« Nous ne doutons pas de lui »