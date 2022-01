Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Adama Traoré s’enflamme pour son retour au Barça !

Publié le 30 janvier 2022 à 0h00 par B.C.

Alors que son arrivée au FC Barcelone a été officialisée ce samedi, Adama Traoré se réjouit de pouvoir retrouver la Catalogne.

Ce samedi, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée d’un troisième renfort hivernal en la personne d’Adama Traoré. Un joueur bien connu des Blaugrana puisque l’attaquant espagnol est passé par La Masia durant sa formation, avant de filer en Premier League. Prêté avec option d’achat par Wolverhampton, Adama Traoré arrive donc surmotivé, déterminé à l’idée de s’imposer sous les ordres de Xavi comme il l’a confié aux médias du FC Barcelone.

« Je suis heureux d'être de retour »