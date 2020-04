Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal se serait activé pour l'avenir de Nelson Semedo !

Publié le 14 avril 2020 à 16h30 par D.M.

Alors que des rumeurs font état d'un possible départ de Nelson Semedo lors du prochain mercato, le FC Barcelone lui aurait proposé un nouveau contrat qui s’étend jusqu’en 2025.

Nelson Semedo est au centre de toutes les spéculations. Arrivé en 2017 au FC Barcelone, le défenseur est annoncé sur le départ par de nombreux médias étrangers. The Telegraph annonçait ce vendredi que le joueur pourrait être échangé avec son compatriote Joao Cancelo, qui évolue à Manchester City. Son nom a également été évoqué dans le cadre de l’opération Lautaro Martinez. Le journaliste italien Nicolo Schira a déclaré ce lundi que le FC Barcelone avait proposé Nelson Semedo, Junior Firpo et Ivan Rakitic à l’Inter en échange de l’attaquant argentin. Malgré ces rumeurs, le club catalan se serait penché sur l'avenir du joueur sous contrat jusqu'en 2022 et lui aurait proposé de prolonger son bail.

Semedo au Barça jusqu’en 2025 ?