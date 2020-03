Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Abidal à fond sur une ancienne pépite du Real Madrid !

Publié le 14 mars 2020 à 23h30 par H.G.

En quête d’un attaquant pour pallier la blessure d’Hiroki Abe dans son équipe de jeunes, le FC Barcelone aurait tenté de recruter une ancienne pépite du Real Madrid qui évolue désormais au FC Séville.

Le FC Barcelone ne cherche pas uniquement à recruter les meilleurs joueurs au monde pour renforcer son équipe première. En effet, le club catalan est également réputé pour la qualité de la formation qu’il prodigue aux jeunes joueurs au sein de la Masia et de ses équipes de jeunes. Dans cette perspective, afin de travailler sur l’avenir, le Barça est régulièrement annoncé sur les traces de pépites qui pourraient être amenées à être les stars du football de demain. Et alors que l’ailier Hiroki Abe du FC Barcelone B s’est blessé début février, les Blaugrana auraient tenté de le remplacer en enrôlant un ancien jeune du Real Madrid.

Le Barça a tenté de recruter Antonio Casas