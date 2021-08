Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman est fixé pour son recrutement !

Publié le 31 août 2021 à 1h00 par La rédaction

Alors que la fermeture du marché des transferts approche, le FC Barcelone pourrait bien avoir fini son recrutement. Les mouvements au sein du club culé sont assez restreints en raison des problèmes financiers du Barça.

Le FC Barcelone vit un été très mouvementé. Après avoir démarré le mercato estival sur les chapeaux de roue en enchaînant les arrivées de Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson Royal et Memphis Depay, Joan Laporta a été stoppé net dans son élan, principalement à cause des importantes difficultés économiques du Barça. Par conséquent, le président catalan s'est retrouvé dans l'incapacité de réaliser son principal objectif de l'été, à savoir prolonger Lionel Messi, qui s'est finalement envolé pour le PSG. Désormais, la fin du mercato approche et aucune arrivée ne serait attendue chez les Blaugrana ...

Mercato clos pour le Barça ?