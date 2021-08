Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha a touché le jackpot avec Messi !

Publié le 30 août 2021 à 5h45 par Th.B.

Arrivé le 10 août dernier, Lionel Messi fait déjà l’unanimité à Paris. L’occasion pour Marco Verratti de s’enflammer pour son nouveau coéquipier.

Alors qu’il souhaitait poursuivre au FC Barcelone, Lionel Messi a finalement été contraint de quitter le club blaugrana en raison de l’incapacité du Barça d’assumer son salaire. En effet, l’institution culé traverse une crise financière sans précédent et a témoigné du départ de Messi pour le PSG le 10 août dernier. Pour Marco Verratti, taulier du Paris Saint-Germain, les dirigeants parisiens ne se sont pas trompés avec La Pulga , meilleur joueur de l’histoire selon le milieu de terrain du PSG.

« On a pris je pense le meilleur joueur de l’histoire du football »