Mercato - PSG : Marquinhos, Verratti… Paris est déjà sous le charme de Messi !

Publié le 29 août 2021 à 14h30 par Th.B.

Arrivé, déjà bien entraîné, mais toujours pas aperçu en match officiel, Lionel Messi émerveille déjà ses nouveaux coéquipiers du PSG qui le trouvent « si fort » et « différent » comme Marquinhos l’a fait savoir.

Le 10 août dernier, le PSG recrutait un numéro 10 de légende et une icône incontestée du FC Barcelone en la personne de Lionel Messi. En fin de contrat au Barça depuis le 30 juin dernier, le sextuple Ballon d’or n’a pas eu l’opportunité de rempiler comme il le souhaitait au sein du club culé qui traverse une crise financière sans précédent. Résultat, le PSG a chamboulé ses plans afin de saisir cette opportunité en or qui s’est présentée en laissant de côté le recrutement d’un latéral gauche ou encore d’un milieu de terrain comme Paul Pogba ou Eduardo Camavinga qui resteraient des dossiers ouverts en cette fin de mercato. Et après deux semaines de séances d’entraînement avec le PSG, Lionel Messi devrait disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs parisiennes puisqu’il a été retenu dans le groupe au même titre que Neymar pour le déplacement du PSG au Stade de Reims ce dimanche soir. De quoi ravir une autre recrue estivale du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum qui a dressé un portrait plutôt flatteur de son nouveau partenaire. « Le sentiment est le même que tout le monde quand on joue avec un joueur de cette qualité. Je suis vraiment heureux qu’il soit là, de jouer avec lui. Je le pense maintenant d’autant plus parce que je le vois en tant que personne. Il est très humble, il essaie d’aider l’équipe et d’aider les autres. Ça te rend meilleur, te donne un meilleur feeling. Je suis vraiment heureux. Il essaie de faire en sorte que les autres jouent leur meilleur football. J’ai hâte de jouer avec lui. ».

« Mon dieu, il est su fort ! Je n’ai jamais vu ça »

Et l’ancien milieu de terrain de Liverpool, lui aussi arrivé libre de tout contrat, n’est pas le seul à s’enflammer de la venue du sextuple Ballon d’or au Paris Saint-Germain. En interne, sa bonne humeur, sa rigueur aux entraînements et tout simplement son talent inné seraient soulignés. C’est notamment le cas d’un des joueurs du PSG qui se serait émerveillé de la facilité technique de celui qui est surnommé La Pulga cette semaine lors d’une séance d’entraînement. « Mon dieu, il est su fort ! Je n’ai jamais vu ça ». Voici le discours que le joueur resté sous couvert de l’anonymat aurait tenu selon Le Parisien . Et personne ne s’y trompe à Paris, le PSG a mis la main sur un joyau et même les capitaines du club parisien, Marquinhos et Marco Verratti se sont à leur tour enflammés pour Lionel Messi.

