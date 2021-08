Foot - Mercato - AS Roma

Mercato - Officiel : Javier Pastore quitte l’AS Roma !

Publié le 30 août 2021 à 20h41 par B.C.

N’entrant pas dans les plans de l’AS Roma, Javier Pastore est parvenu à un accord avec son club pour la résiliation de son contrat.

Arrivé en provenance du PSG à l’été 2018, Javier Pastore n’est jamais parvenu à s’imposer à l’AS Roma à cause de plusieurs blessures, incitant le club italien à vouloir se séparer de l’Argentin, engagé jusqu’en 2023. Alors que les offres ne sont pas nombreuses pour l’ancien chouchou du Parc des Princes, l’AS Roma a annoncé ce lundi soir avoir trouvé un accord avec son joueur pour la résiliation de son contrat. Javier Pastore est donc désormais libre de s’engager dans le club de son choix.