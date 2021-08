Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça va s'accélérer pour le départ de cet indésirable !

Publié le 6 août 2021 à 12h00 par La rédaction

Devenu indésirable, Miralem Pjanic serait poussé vers la sortie par le FC Barcelone. La Juventus travaillerait toujours sur un retour du milieu de terrain et cela pourrait très rapidement se décanter.

Joan Laporta souhaiterait plus que jamais se séparer de ses indésirables. En proie à des problèmes financiers, le président barcelonais est dans l'incapacité de prolonger Lionel Messi. Le Barça a même annoncé le départ de l'Argentin. Laporta chercherait alors toujours à réduire sa masse salariale pour répondre aux exigences de la Liga. Comme révélé par le 10 Sport, Miralem Pjanic avait été proposé au PSG et à Chelsea. Pour autant, le Bosnien voudrait lui retourner à la Juventus. Et ce désir pourrait prochainement être exaucé...

Rencontre décisive au Trophée Gamper