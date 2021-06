Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prépare un énorme coup de balai !

Publié le 5 juin 2021 à 16h00 par La rédaction

Le FC Barcelone s'est montré très actif en ce début de mercato estival. Alors que de nouvelles recrues doivent être annoncées dans les prochains jours, le club compte se séparer de certains éléments.

C'est l'heure du grand ménage au Barça. Très actifs sur le marché des transferts, les Catalans ont déjà bouclé trois recrues. Eric García et Sergio Agüero sont arrivés libres de Manchester City et Emerson Royal a été acheté 9M€ au Betis Séville. Dans les jours qui viennent, Joan Laporta devrait officialiser la venue de Memphis Depay. De son côté, Georginio Wijnaldum hésite encore entre rejoindre Ronald Koeman qui le désire et le salaire important proposé par Paris Saint-Germain.

Des joueurs poussés vers la sortie