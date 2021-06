Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Louis-Dreyfus... Les révélations d'Eyraud sur la vente du club !

Publié le 5 juin 2021 à 15h10 par La rédaction

Même s'il n'est plus le président de l'Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud a toujours un rôle au sein de l'OM et dévoile les coulisses de l'arrivée de Frank McCourt.

Jacques-Henri Eyraud voulait être l'unique propriétaire de l'OM. Aujourd'hui au conseil de surveillance du club, l'ancien président de Marseille a révélé les coulisses du rachat de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt en 2016. Dans un entretien accordé au podcast Oui are New-York , JHE explique que c'est lui qui a convaincu l'homme d'affaires américain à faire une offre pour la totalité de l'institution à Margarita Louis-Dreyfus.

« Je l’ai convaincu d’acheter l’OM »