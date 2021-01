Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Victor Front interpelle encore Lionel Messi pour son avenir !

Publié le 4 janvier 2021 à 9h30 par La rédaction

Le Barça tiendra des élections le 24 janvier prochain pour nommer son nouveau président. Victor Font, candidat au poste, promet que garder Lionel Messi sera sa grande priorité.

2021 marquera une année charnière pour l'avenir du FC Barcelone avec l'élection d'un nouveau président, qui devra gérer. l'épineuse question de l'avenir de Lionel Messi dont le contrat court pour l'instant jusqu'en juin prochain. Victor Font, candidat à cette nouvelle présidence du Barça, a dévoilé les grandes lignes de son projet pour le site Barça Universal . Le leader du programme « Sí al futur » (« Oui au futur ») n'a pas évité la question Lionel Messi, et il a tenu à faire passer un nouveau message fort à l'attaquant argentin.

« Le lien Messi-Barça tiendra encore longtemps »