Mercato : Attendu au PSG, Tchouaméni justifie son transfert au Real Madrid

Publié le 13 novembre 2022 à 22h00

Thomas Bourseau

Aurélien Tchouaméni a été l’une des attractions du marché des transferts au printemps dernier. Ayant eu la cote à Liverpool et au PSG notamment, l’international français a snobé les deux clubs pour rejoindre le Real Madrid. Un choix qu’il ne regrette absolument pas et qu’il a défendu ce dimanche.

Aurélien Tchouaméni pouvait suivre les traces de Kylian Mbappé. Révélé à l’AS Monaco, l’international français était attendu au PSG par Mbappé et le conseiller football Luis Campos. Finalement, Tchouaméni a fait le choix de rejoindre le Real Madrid et de repousser les avances de Kylian Mbappé. Avec le départ de Casemiro du Real Madrid pour Manchester United, Aurélien Tchouaméni est devenu titulaire régulier du club merengue.

«Il y a pas mal de choses qui changent dans le championnat espagnol par rapport au championnat français»

Interrogé par Thierry Henry pour Prime Video sur les bords de la pelouse de Louis II ce dimanche soir, Aurélien Tchouaméni s’est livré sur son adaptation au championnat espagnol. « Le plus dur pour mon adaptation au Real Madrid ? Il y a pas mal de choses qui changent dans le championnat espagnol par rapport au championnat français. On peut voir que les équipes jouent beaucoup plus au ballon et cherchent plus à le garder. Ce qui fait que, le premier match par exemple face à Almeria un promu qui joue contre le Real Madrid, qui cherche à jouer de derrière. Franchement, ça m’avait choqué. Donc ça veut dire qu’il y a moins de duels. Les équipes gardent beaucoup plus le ballon et il faut être encore un peu plus intelligent pour jouer tout simplement ».

En arrivant à Madrid, «tout change» selon Tchouaméni