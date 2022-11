Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens part au clash avec un club de Ligue 1

Publié le 13 novembre 2022 à 20h00

Thibault Morlain

Bien que le mercato soit actuellement fermé, le RC Lens enregistre de grosses pertes. Ainsi, dernièrement, c’est Florent Ghisolfi qui a quitté son poste de directeur sportif pour rejoindre l’OGC Nice. Et voilà que deux Lensois vont l’imiter : Laurent Bessière et Ghislain Dubois. De quoi alors déclencher la colère des Sang et Or.

L’OGC Nice n’hésite pas à se servir au RC Lens. Ainsi, récemment, les Aiglons avaient réussi à débaucher Florent Ghisolfi, ex-directeur sportif des Sang et Or. Mais comme un départ n’arrive jamais seul, ce sont deux nouveaux éléments lensois qui vont débarquer sur la Côte d'Azur. Laurent Bessière, directeur du département performance, et Ghislain Dubois, l’un des adjoints en charge de la préparation physique, sont attendus à l’OGC Nice.

« Le Racing regrette amèrement l'annonce de ces départs en cours de saison »

Dans un communiqué publié ce dimanche, le RC Lens annonçait ainsi ces deux départs, expliquant alors : « Le Racing Club de Lens informe de la volonté de départ de deux membres de la cellule performance, son directeur ainsi que le préparateur physique en charge de la prévention musculaire. Sous contrat longue durée dans l'Artois, tous deux ont manifesté leur choix de rallier les promesses d’une puissance financière annoncée de la Ligue 1 Uber Eats. Le Racing, club traditionnel qui place le collectif en valeur absolue, regrette amèrement l'annonce de ces départs en cours de saison ».



Concernant Laurent Bessière, L'Equipe explique que le RC Lens lui avait pourtant proposé un nouveau contrat avec une grosse augmentation de salaire. Pas de quoi intéresser le concerné, qui, notamment pour des raisons familiales, a accepté la proposition de Ghisolfi à l’OGC Nice.

Une mise en demeure contre Nice et Ghisolfi