Transferts - RC Lens : Haise lâche une annonce pour le mercato hivernal

Publié le 11 novembre 2022 à 01h30

Thibault Morlain

Durant le mercato estival, le RC Lens s’est notamment renforcé offensivement avec l’arrivée d’Adam Buksa. Le fait est que pour le moment le Polonais est en échec à cause de ses blessures. Franck Haise doit donc faire sans son attaquant. Et si la solution pour remédier à cela était de recruter un nouvel offensif en janvier ? La question a été posée à l’entraîneur du RC Lens.

Arnaud Kalimuendo parti, le RC Lens a dû se renouveler en attaque. Et c’est ainsi que Loïs Openda et Adam Buksa ont rejoint les Sang et Or. Recruté en provenance de MLS, le Polonais était très attendu dans le nord de la France. C’est pour le moment un échec. A 26 ans, Buksa a dû faire avec plusieurs blessures depuis le début de la saison. De quoi l’éloigner des terrains pendant un certain temps. Au total, le protégé de Franck Haise n’aura joué que 59 minutes avec les maillot lensois depuis le début de la saison de Ligue 1.

« Le soigner puis le re-préparer pour la fin de saison »

De passage en conférence de presse ce jeudi, Franck Haise a d’ailleurs évoqué le cas d’Adam Buksa. Ainsi, concernant le Polonais, l’entraîneur du RC Lens a expliqué : « Quand on arrive dans un nouveau club, ce n'est pas facile de trouver sa place. On espérait se donner du temps mais ce sera plus long. (...) Adam a un registre dans le domaine aérien et à la finition. On voulait qu'il soit totalement en mesure de maîtriser tous les aspects du jeu. Quand on perd 3 mois puis 6 semaines, on ne peut pas trouver sa pleine mesure pour être performant. Il va d'abord falloir le soigner puis le re-préparer pour la fin de saison ».

« On va réfléchir »