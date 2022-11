Foot - Mercato - RC Lens

Transferts - RC Lens : Flop du mercato, il s’explique

Publié le 10 novembre 2022 à 04h45

Thibault Morlain

N’ayant pas pu conserver Arnaud Kalimuendo, le RC Lens a dû se renforcer offensivement cet été. Loïs Openda et Adam Buksa ont ainsi rejoint l’effectif de Franck Haise. Si le Belge a réussi ses premiers mois chez les Sang et Or, c’est beaucoup plus compliqué pour l’attaquant polonais. En échec à Lens, Buksa s’est expliqué.

Lors du dernier mercato estival, le RC Lens a enregistré certains gros départs, dont celui d’Arnaud Kalimuendo, dont le prêt arrivait à expiration. Mais chez les Sang et Or, on avait prévu le coup. Ainsi, Loïs Openda et Adam Buksa ont rapidement rejoint l’effectif de Franck Haise. Mais les fortunes sont diverses pour le Belge et le Polonais. Miné par les blessures, Buksa connait des débuts très compliqués à Lens.

« Cela a prolongé le processus d’adaptation »

Pour le média polonais Wezlo , Adam Buksa s’est alors confié sur ses difficultés depuis son arrivée au RC Lens. En difficulté, l’attaquant lensois a expliqué : « A cause de ces problèmes, c’était plus difficile pour moi que pour quelqu’un qui arrive et peut commencer à s’entraîner tout de suite. Cela a prolongé le processus d’adaptation (…) A ce jour, je ne suis pas dans ma disposition optimale. J’ai raté toute la période de préparation ».

« Il y a beaucoup de travail devant moi »