Mercato - PSG : Lionel Messi a le choix pour son avenir

Publié le 10 novembre 2022 à 00h15

Hugo Chirossel

Étincelant cette saison après une première année mitigée sous les couleurs du PSG, l’avenir de Lionel Messi interroge. Sous contrat jusqu’en juin 2023, le club de la capitale aimerait le prolonger, mais l’Argentin devrait prendre sa décision une fois la Coupe du monde terminée. Deux autres options s’offrent au septuple Ballon d’Or, retourner au FC Barcelone, ou rejoindre la MLS.

Arrivé libre en provenance du FC Barcelone lors de l’été 2021, Lionel Messi n’a pas convaincu pour sa première saison au Paris Saint-Germain. Désormais parfaitement intégré au sein de l’effectif parisien, l’Argentin se sent mieux et cela se voit sur le terrain. Depuis le début de la saison, il a inscrit 12 buts et délivré 14 passes décisives toutes compétitions confondues.

Un contrat qui court jusqu'en juin 2023

Des performances qui motivent le désir des dirigeants du PSG de le prolonger. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lionel Messi pourra s’engager avec le club de son choix à partir du mois de janvier, en vue de la saison prochaine. Il devrait prendre une décision concernant son avenir après la Coupe du monde, cette dernière pourrait d’ailleurs avoir un impact sur son choix, comme l’indique Rudy Galetti.

Messi a trois options

Le journaliste italien confirme d’ailleurs que trois options se présentent devant le septuple Ballon d’Or : prolonger son contrat avec le PSG, retourner au FC Barcelone ou bien rejoindre la MLS. Dans cette optique, un intérêt de l’Inter Miami, club dirigé par David Beckham, a été évoqué ces dernières semaines.