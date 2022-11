Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Annoncé au RC Lens, il sort du silence pour son avenir

Publié le 9 novembre 2022 à 23h45

Thibault Morlain

Quelques jours après avoir résilié son contrat avec l’Olympiakos, Kenny Lala est aujourd’hui libre et à la recherche d’un nouveau club. Son nom a d’ailleurs circulé en Ligue 1, étant notamment associé au RC Lens, où il a joué pendant deux saisons. D’ailleurs, à propos de son avenir, Lala a fait le point ce mercredi.

Passé par la Ligue 1, Kenny Lala évoluait depuis 2020 en Grèce, à l’Olympiakos. Mais voilà que l’aventure a pris fin dernièrement suite à la rupture de son contrat. A 31 ans, le latéral droit se retrouve donc libre et à la recherche d’un nouveau club. Qui pourrait alors être intéressé. Dernièrement, il était question d’un intérêt du RC Lens pour Lala.

Transferts : L’énorme annonce du RC Lens sur son mercato https://t.co/YaxlRvqPaJ pic.twitter.com/kamTpCTCmj — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« Faire la reprise après la Coupe du monde avec mon nouveau club »

Et ce mercredi, Kenny Lala s’est confié à RMC à propos de son avenir. Il a alors pu expliquer : « Des négociations avec certains clubs ? Mes agents travaillent pour ça. Moi je n’ai pas envie d’entendre de "peut-être", ce que je veux, c’est faire la reprise après la Coupe du monde avec mon nouveau club. Même si je m’entrainais avec l’équipe B, ce n’était pas le même objectif. Je me concentre sur le fait de faire la reprise avec mon nouveau club ».

« Personnellement, je ne me ferme aucune porte »