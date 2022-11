Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria lâche un gros message sur les indésirables de Tudor

Publié le 9 novembre 2022 à 21h00

Thibault Morlain

Si Pablo Longoria a multiplié les recrues lors du dernier mercato estival, plusieurs joueurs ont également quitté l’OM. Indésirables, ils ont été invités à se trouver un nouveau club et plusieurs ont d’ailleurs été prêtés loin du club phocéen. Pour autant, cela ne veut pas dire que l’OM les oublie. Longoria l’a d’ailleurs bien fait savoir.

Cet été, l’OM souhaitait se séparer de certains indésirables. Kevin Strootman, Jordan Amavi, Luis Henrique, Konrad de la Fuente ou encore Nemanja Radonjic ont fini par quitter le club phocéen dans le cadre d’un prêt, respectivement au Genoa, à Getafe, à Botafogo, à l’Olympiakos et au Torino. Officiellement, ils restent donc encore sous contrat avec l’OM. D’ailleurs, du côté de Marseille, on garde un oeil attentif sur les performances de ces joueurs comme l’a expliqué Pablo Longoria ce mercredi lors d’un entretien pour Footmercato .

« On a un département de gestion de joueurs en dehors du club »

« Est-ce qu’on suit les données des joueurs prêtés ? Oui, on a un département de gestion de joueurs en dehors du club, coordonné par Felipe Saad où la donnée est importante. Spécialement pour voir l'évolution physique et technique. Il y a un suivi très important sur la donnée et aussi psychologique. On discute avec eux, qu'ils sentent qu'ils font partie d'un projet, que ce sont encore des joueurs de l’OM », a d’abord annoncé Pablo Longoria.

« Il y a un suivi aussi technique avec les clubs »