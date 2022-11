Foot - Mercato

Verratti, Gerson, Messi… Toutes les infos mercato du 13 novembre

Publié le 13 novembre 2022 à 12h02

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Laporta lâche encore une annonce pour Lionel Messi

Si Lionel Messi est aujourd'hui un joueur du PSG, au FC Barcelone, Joan Laporta rêve d'un retour de l'Argentin. Le président blaugrana ne s'en cache, il va tout faire pour rapatrier La Pulga, qui est en fin de contrat à Paris. Et pour ce Sport , Laporta a d'ailleurs adressé un nouveau message à Messi, confiant : « Un retour de Messi au Barça en 2023 ? Leo sait que Barcelone sera toujours sa maison ».



OM : Le clan Gerson sort du silence pour son transfert

Lors du mercato hivernal, Gerson devrait quitter l'OM pour retourner à Flamengo. Le milieu de terrain vient d'ailleurs d'atterrir au Brésil et à l'aéroport, rapporté par TNT Sports , Marcao, père et agent de Gerson, a pu expliquer : « Aujourd’hui, Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime. Pour nous, l’argent n’a pas d’importance, nous voulons le bonheur de l’athlète. Il veut vraiment jouer pour Flamengo avec tout le respect que je dois à l’Olympique de Marseille ».



PSG : Campos va boucler un dossier brûlant, soulagement pour le Qatar

Au PSG, Luis Campos a du pain sur la planche avec de nombreuses prolongations à gérer. C'est notamment le cas avec Marco Verratti. Aujourd'hui, l'Italien est sous contrat jusqu'en 2024, mais un nouveau contrat devrait rapidement être signé. En effet, selon les informations de L'Equipe , Verratti devrait parapher un nouveau bail. L'officialisation pourrait d'ailleurs tombée à la fin du mois de décembre.



ASSE : Coup de tonnerre pour Batlles ? La réponse

Suite à la nouvelle défaite contre Rodez, l'ASSE est 20ème de Ligue 2. De quoi mettre en danger Laurent Batlles, l'actuel entraîneur des Verts ? Selon les informations de L'Equipe , le technicien stéphanois n'aurait pas grand chose à craindre dans l'immédiat. La raison ? Batlles aurait toujours la cote auprès des supporters de l'ASSE. De plus, son gros contrat pourrait refroidir la direction, qui devrait alors lâcher un chèque important pour l'indemniser.



