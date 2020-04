Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers une reconversion pour Perrin ?

Publié le 13 avril 2020 à 15h49 par La rédaction

En fin de contrat à l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin, icone des Verts dont il est encore le capitaine, mériterait une reconversion au sein du club comme le souhaite Jérémy Clément.