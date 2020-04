Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel s'active pour ce buteur étranger !

Publié le 13 avril 2020 à 13h30 par A.M.

Toujours en quête d'un nouveau buteur en vue de la saison prochaine, l'AS Saint-Etienne est bien sur le coup pour l'attaquant colombien des Gasgow Rangers, Alfredo Morelos.

L'été s'annonce très chaud pour l'AS Saint-Etienne. Claude Puel envisage effectivement une large revue d'effectif qui passe par un dégraissage et un rajeunissement de son équipe. Malgré tout, l'ASSE cherchera en priorité à renforcer son attaquant où le poste d'avant-centre n'est pas très fourni. Robert Beric est parti cet hiver et Loïs Diony ne donne pas satisfaction. De son côté, Charles Abi est encore un peu jeune pour assumer le rôle d'avant-centre titulaire des Verts. Dans cette optique, l'ASSE suit avec attention Alfredo Morelos comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 31 octobre dernier.

L'ASSE ne lâche par Morelos

Et le média colombien Antena 2 confirme la tendance. En effet, l'AS Saint-Etienne suit bien l'attaquant des Glasgow Rangers qui a déjà inscrit 29 buts et délivré 10 passes décisives en 46 apparitions toutes compétitions confondues. Toutefois, pour le moment, impossible de savoir quelle offre envisage de transmettre les Verts pour Alfredo Morelos, d'autant que les comptes du club du Forez risquent d'être durement impactés par la crise du Covid-19. Mais une chose est sûre, l'ASSE s'intéresse bien à l'avant-centre colombien.