Mercato - PSG : Daniel Riolo prend position dans un dossier brûlant de Leonardo !

Publié le 13 avril 2020 à 13h15 par A.M.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du PSG, Tanguy Kouassi n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Mais pour Daniel Riolo, si le défenseur n'a pas envie de rester, il ne faut pas le retenir.

Comme un éternel recommencement. Le Paris Saint-Germain se retrouve encore en danger pour plusieurs jeunes joueurs de son centre de formation. C'est le cas notamment pour Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Le second est d'ailleurs régulièrement annoncé dans le viseur des clubs de Red Bull, Salzbourg et Leipzig où il pourrait succéder à Dayot Upamecano. Ce serait un coup dur pour le PSG de perdre son jeune défenseur central, mais ce ne serait surtout pas la première fois que les Parisiens voient filer l'un de leurs joueurs les plus prometteurs. Toutefois, Daniel Riolo tient à relativiser la situation, rappelant qu'aucun jeune ayant quitter le PSG ne laisse de regret au club de la capitale.

«Qui est allé ailleurs et est devenu un crack dont le PSG n’aurait pas pu se passer ?»