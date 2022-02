Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers une catastrophe avec Enzo Crivelli ?

Publié le 17 février 2022 à 17h30 par Arthur Montagne mis à jour le 17 février 2022 à 17h38

Arrivé dans les dernières heures du mercato, Enzo Crivelli traîne une blessure musculaire qui l'a empêché de débuter avec l'ASSE. Et la situation s'aggraverait. Les Verts démentent une rechute, mais confirment en revanche une nouvelle blessure. Rien de rassurant alors que l'attaquant est prêté jusqu'à la fin de la saison.

Durant tout le mercato d'hiver, l'ASSE s'est mis en quête d'un avant-centre. Une recherche difficile sur un marché hivernal mais nécessaire pour Pascal Dupraz qui a récupéré un groupe sans vrai numéro 9 titulaire qui se dégage. Et avec les départs de Jean-Philippe Krasso et Ignacio Ramirez, les Verts n'avaient plus le choix. Mais après avoir multiplié les pistes à l'image de celles menant à Jean-Philippe Mateta, Bafétimbi Gomis ou encore Robert Beric, c'est finalement Enzo Crivelli qui a débarqué dans les dernières heures du mercato. « Enzo, on connait ses qualités. C'est un attaquant qui ne rechigne pas à l'effort, il a un très bon état d'esprit. On cherchait un joueur de son profil. On est très contents de son arrivée », confiait Loïc Perrin dans une interview à BUT Football Club pour justifier ce choix et répondre aux critiques qui craignent un panic buy. Il faut dire qu'Enzo Crivelli est arrivé blessé et n'a toujours pas joué avec les Verts. Mais Pascal Dupraz tentait également de se montrer rassurant ces derniers jours : « Je ne suis ni inquiet ni déçu concernant Enzo. Surtout, il ne faut pas qu'il se mette de pression. On savait qu'il avait une petite blessure . »

Crivelli, un nouveau cas à la Modeste ?