ASSE : Une offre surprise à 2M€ est lâchée, l'ASSE a tranché

Publié le 21 septembre 2022 à 01h45 par Bernard Colas

Jean-Philippe Krasso réalise un début de saison en fanfare avec l’AS Saint-Étienne, totalisant déjà 7 buts avec le club forézien. Une réussite qui a attiré l’attention du Dynamo Kiev, qui aurait formulé une offre à l’ASSE pour l’attaquant de 25 ans, actuellement dans sa dernière année de contrat, mais les Verts ont déjà tranché dans ce dossier.

De retour de prêt à l’AC Ajaccio, Jean-Philippe Krasso réalise un excellent début de saison avec l’AS Saint-Étienne, totalisant 7 buts et 2 passes décisives en 9 apparitions sous le maillot vert. De quoi lui permettre d’être convoqué pour la première fois avec la sélection ivoirienne, et cette réussite n’est pas non plus passée inaperçue sur le marché des transferts.

Le Dynamo Kiev passe à l’action pour Krasso

Si le mercato a fermé ses portes en France, cela n’est pas le cas partout. D’après Le Progrès , le Dynamo Kiev voudrait s’attacher les services de Jean-Philippe Krasso avant jeudi soir, date de la fermeture du mercato en Ukraine. Une offre de 2M€ assortie d’un pourcentage à la revente fixé à 15% aurait ainsi été dégainée par le Dynamo Kiev pour Jean-Philippe Krasso, qui pourrait voir son salaire multiplié par huit en cas de transfert. Cependant, l’ASSE a déjà tranché.

« Je vous l'assure, ma volonté c'est de rester à Saint-Étienne »