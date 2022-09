Foot - Mercato - OM

OM : Les vérités de cette recrue estivale sur son adaptation

Publié le 21 septembre 2022 à 08h30 par Thibault Morlain

Depuis cet été, Jelle Van Neck découvre donc un tout nouvel environnement. En effet, à 18 ans, le gardien a quitté la Belgique et le Club NXT pour rejoindre l’OM, où il évoluera dans un premier temps avec l’équipe B du club phocéen. Il n’empêche que Van Neck doit donc s’adapter à ce grand changement dans sa vie et le néo-Marseillais en a dit plus sur la question.

Jelle Van Neck n’est pas la recrue de l’OM la plus connue du dernier mercato estival. Et pourtant, le Belge a bel et bien rejoint le club phocéen. Pablo Longoria est ainsi allé le chercher en Belgique, au Club NXT. Un pari sur l’avenir puisque Van Neck évolue dans un premier temps avec l’équipe B de l’OM. Plus heureux que jamais à l’idée de rejoindre Marseille, le portier de 18 ans doit toutefois également s’adapter à ce nouvel environnement. Et à l’occasion d’un entretien pour Nieuwsblad , Jelle Van Neck s’est livré sur sa nouvelle vie sur la Canebière.

« Vivre et travailler à Marseille a demandé beaucoup d’adaptation »

« Vivre et travailler à Marseille a demandé beaucoup d'adaptation. Le logement m'a été offert par le club, mais pour le reste je suis tout seul. La langue officielle est bien sûr le français. Je ne suis pas linguiste, mais ça vient naturellement. Je n'ai pas adopté les traits de caractère français pour le moment », a d’abord expliqué Jelle Van Neck.

« L'expérience du football à Marseille est incomparable »