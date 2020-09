Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une nouvelle polémique en interne dans ce dossier brûlant ?

Publié le 22 septembre 2020 à 3h30 par A.M.

Absent de la feuille de match contre le FC Nantes, Wesley Fofana semble se rapprocher d’un départ comme l’explique Bernard Lions.

« Wesley avait mal à son genou et dans l’enchaînement des matches, c’était difficile. Donc, il n’était pas apte ce soir ». Présent en conférence de presse après le match nul contre le FC Nantes (2-2), Claude Puel s'est prononcé sur l'absence de Wesley Fofana qui n'était pas sur la feuille de match mais présent dans les tribunes. Compte tenu de la situation du jeune défenseur de l'ASSE, qui n'a pas caché ses velléités de départ, cette absence n'a pas manqué d'être commentée. Et Bernard Lions assure sur le plateau de L'Equipe du Soir que ce n'est pas un hasard.

«Cela interpelle tout de même»