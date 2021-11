Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un rêve à 100M€ totalement anéanti pour Caïazzo et Romeyer...

Publié le 7 novembre 2021 à 2h45 par A.M.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient les rêves les plus fous pour la vente de l'ASSE, mais la situation sportives du club change tout.

« À un moment ou un autre on va bien finir par y arriver c'est obligé. Moi je souhaiterais que cela se fasse avant la fin de l'année civile. Si l'on trouve le bon candidat, qui répond à nos critères, le changement cela ne pourra normalement qu'être bénéfique pour le club. » En septembre dernier, Roland Romeyer affichait sa volonté de vendre l'ASSE avant la fin de l'année. Mais compte tenu de la situation sportive du club du Forez, une vente rapide sera synonyme d'une vente au rabais.

La vente de l'ASSE comprise entre 15 et 20M€ ?