Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un protégé de Puel laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 9 novembre 2020 à 23h45 par La rédaction

L’ASSE vient de traverser un dernier mercato estival compliqué et doit maintenant gérer les contrats de ses joueurs, au risque de les voir partir. Libre à l'issue de la saison, Kévin Monnet-Paquet s'est notamment prononcé sur sa situation.

Claude Puel a fort à faire à l’ASSE en ce moment. Alors que les Verts viennent d’enchaîner une 6e défaite de suite après leur revers dans le derby contre l’OL (2-1), Puel doit composer avec un effectif renouvelé. La défense des Verts a été décimée avec les départs de Wesley Fofana, de William Saliba et de Loïc Perrin. Les cadres du vestiaire peinent aussi à retrouver leurs marques. La gestion du poste de gardien est également un sujet épineux. En plus de tout cela, Claude Puel doit déjà se projeter sur l’avenir et faire des choix. Le contrat de certains joueurs arrivant à échéance, dont celui de Kévin Monnet-Paquet, de retour de blessure.

« Franchement je ne me prends pas la tête »