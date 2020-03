Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un chantier colossal attend Claud Puel !

Publié le 24 mars 2020 à 3h30 par A.M.

Arrivé en cours de saison à l'ASSE, Claude Puel va pouvoir mener son premier mercato estival à la tête du club du Forez. Et il va notamment falloir gérer le cas des joueurs en fin de contrat.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, Claude Puel prévoit une petite révolution au sein de son pléthorique effectif. Ainsi, un rajeunissement est clairement envisagé, et de nombreux cadres sont sur le départ. En réalité, en dehors de Denis Bouanga, Zaydou Youssouf et Wesley Fofana, tout le monde sera plus ou moins sur le marché. Et certains départs semblent d'ailleurs d'ores et déjà inévitables.

Une vague de départs déjà actée ?