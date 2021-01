Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Todibo reçoit un grand conseil pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2021 à 15h10 par T.M.

Vivant un calvaire à Benfica, Jean-Clair Todibo pourrait se relancer ailleurs en ce mois de janvier. Et alors que l’ASSE serait intéressée, le joueur qui appartient au FC Barcelone a reçu quelques conseils.

Au FC Barcelone, Jean-Clair Todibo n’est jamais parvenu à se faire une place. Et même son prêt à Schalke 04 lors de la seconde partie de la saison 2019-2020 ne lui aura pas permis de convaincre Ronald Koeman de le conserver. Pas dans les plans de son entraîneur, l’ancien du TFC a donc de nouveau été prêté et cet été, il est parti au Benfica. Toutefois, du côté de Lisbonne, cela est très compliqué pour Todibo, qui peine à avoir du temps de jeu. Face à ces difficultés, le Français pourrait donc déjà changer d’air et dernièrement, il était d’ailleurs expliqué que l’ASSE, à la recherche d’un défenseur central, était notamment intéressée par Jean-Clair Todibo.

« Un club tranquille serait l’idéal pour lui »