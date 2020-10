Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Stéphane Ruffier a bien connu un échec lors du mercato !

Publié le 13 octobre 2020 à 18h45 par T.M.

Clairement pas dans les plans de Claude Puel, Stéphane Ruffier est toujours à l’ASSE. Durant ce mercato, une porte de sortie a cependant été cherchée, en vain…

Dans sa volonté de révolutionner l’ASSE, Claude Puel a fait de nombreuses victimes. Alors que Yann M’Vila et Loïs Diony ont quitté le Forez, d’autres n’ont clairement plus les faveurs de l’entraîneur des Verts. C’est notamment le cas de Stéphane Ruffier. Gardien emblématique de l’ASSE ces dernières saisons, l’international français est désormais mis de côté alors que Puel lui préfère Jessy Moulin en tant que numéro 1. Ayant encore un an de contrat, Ruffier est finalement resté à Saint-Etienne lors du mercato. La saison risque donc d’être longue pour le gardien de 34 ans, lui qui a vu certaines portes se refermer ces dernières semaines.

Un transfert impossible pour Dijon !