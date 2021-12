Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Russie, USA... La vente du club prend un nouveau tournant !

Publié le 8 décembre 2021 à 20h30 par Arthur Montagne

En coulisses, la vente de l'ASSE semble prendre une nouvelle tournure. Pendant que le fonds d'investissement américain 777 Partners se serait retiré de la course, deux autres projets colossaux se détacheraient dont le projet russe qui aurait eu accès à la Data Room.

Si le processus de vente de l'ASSE a été lancé le 14 avril, il aura fallu attendre le 23 novembre pour connaître une première avancée notable. En effet, c'est à cette date que KPMG, cabinet d'audit chargé de juger la solidité financière des candidats, a repoussé deux offres, à savoir celles d'Olivier Markarian et Jean-Michel Roussier dont « les garanties d’investissement dans le développement du club ou les garanties de l’origine des fonds n’ont pas été apportées à ce jour ». Par conséquent, « aucun des candidats ne peut donc entrer en négociation exclusive », ajoutait le communiqué. Pas de quoi remettre en cause la vente du club pour autant puisque Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ajoutent que « de nouveaux candidats se sont présentés avec des dossiers qui répondent aux critères demandés par KPMG . » Leur identité a d'abord été gardée secrète, mais L'Equipe révélait récemment que quatre projets étaient en course : Total Sport Investments, Smart Good Things, 777 Partners et Terrapin Partners. Et en coulisses, la situation se décanterait.

Deux projets se détachent, un se retire