Mercato - ASSE : Romeyer et Caïazzo lancent une énorme opération pour la vente du club !

Publié le 2 mai 2022 à 23h30 par Dan Marciano

L'ASSE aurait transmis une offre à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués pour racheter les parts d'Adao Carvalho, dans la tourmente ces dernières années.

Cela fait maintenant plus d'un an que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont évoqué leurs envies de céder l'ASSE et de trouver un nouvel actionnaire. Mais depuis, les deux dirigeants auraient fait machine arrière, considérant que la vente du club n'était plus prioritaire. Et pour cause, l'accord conclu entre CVC et la LFP permettra à la formation de récolter une jolie somme, environ 33M€. Mais selon But Football Club , cette opération n'est que repoussée à plus tard. D'ailleurs, les deux responsables préparent le terrain pour vendre l'ASSE, possiblement à la fin de la prochaine saison.

Romeyer et Caïazzo veulent racheter les parts de Carvalho