Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Caïazzo et Romeyer ont pris une décision radicale pour la vente du club !

Publié le 26 avril 2022 à 14h10 par Dan Marciano

A la tête de l'ASSE depuis 2004, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n'envisageraient plus de vendre l'ASSE. La priorité des dirigeants serait, désormais, de faire rentrer de l'argent dans les caisses grâce notamment à des contrats de sponsoring.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une longue lettre, dans les colonnes du Progrès , pour officialiser leurs envies de départ. A la tête de l'ASSE depuis 2004, les deux hommes mettaient, officiellement, en vente le club. Mais depuis plusieurs mois, ce dossier traîne en longueur. A tel point que certains investisseurs s'interrogent sur les réelles intentions des dirigeants. Mais selon But Football Club, l'accord entre la LFP et CVC permet à l'ASSE de récolter un peu plus de 30M€. Ce qui a pour effet de rendre moins prioritaire la vente du club.

La vente de l'ASSE ne serait plus d'actualité