Mercato - OM : Une surprise pour la vente de l’OM ? La réponse !

Publié le 26 avril 2022 à 4h00 par Thibault Morlain

Persistant à dire encore que la vente de l’OM était bouclée, Thibaud Vézirian a expliqué qu’une élection de Marine Le Pen aurait pu tout changer dans ce feuilleton.

Depuis plus d’un an maintenant, Thibaud Vézirian ne cesse d’affirmer que l’OM est déjà vendu. Si aucune officialisation n’est tombée à ce sujet, le journaliste campe sur ses positions, malgré les nombreux démentis à ce sujet. Et Thibaud Vézirian s’est de nouveau penché sur la question, avouant que l’élection d’Emmanuel Macron ne changerait rien. En revanche, si Marine Le Pen était passée, tout aurait pu basculer.

« Si Marine Le Pen avait été élue… »